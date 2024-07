Auto rubate in meno di un minuto: stop alla banda catanese

MODICA (RAGUSA) – Quattro catanesi sono stati arrestati dalla polizia per furti d’auto in tutta la Sicilia orientale, anche in meno di un minuto. Una quinta persona è stata denunciata. Un indagato è stato preso a Catania, uno a Cosenza, altri due sono stati raggiunti da un obbligo di dimora sempre a Catania. Sono stati 25 i furti compiuti tra il settembre 2022 e il gennaio 2023 a Modica, Ragusa, Vittoria, Ispica, Rosolini, Messina, Siracusa, Priolo Gargallo, Augusta e Scicli.

Le auto prese di mira erano prevalentemente Fiat Panda, Fiat 500, Lancia Ypsilon, Giulietta Alfa Romeo, Jeep Renegade e Compass. Talvolta i ladri riuscivano a impossessarsi della macchina anche in meno di un minuto. Erano specializzati nelle aperture fraudolente e nell’avvio/accensione delle vetture mediante manipolazione delle centraline elettriche ed erano in possesso di codici digitali utilizzati per eludere i sistemi di allarme e i meccanismi di autotutela delle auto stesse. La base logistica era a Catania, città dalla quale partivano noleggiando mezzi sempre diversi per eludere più agevolmente i controlli. Alcuni agivano rubando le auto, altri facevano da palo per poi fare da staffetta lungo la strada del ritorno. La banda che colpiva anche in più centri nella stessa giornata. Nel solo mese di settembre 2022 gli indagati avrebbero trafugato 13 vetture per un valore di mercato di oltre 250 mila euro.