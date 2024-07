Arriva Di Gennaro, lo specialista in promozioni

Il ritiro è alle porte e il Catania intensifica le operazioni di mercato. Ufficializzata la prima cessione (Kontek alla Casertana), è la volta del sesto arrivo: Matteo Di Gennaro, 30 anni, difensore centrale vincolato con un contratto triennale.

Marchigiano di Sant’Elpidio, il nuovo acquisto rossazzurro è reduce da un’ottima stagione con la Carrarese, vissuta da protagonista con 37 presenze e 4 gol e culminata con la promozione in B ai playoff.

Cresciuto nel vivaio dell’Ascoli e del Parma, Di Gennaro ha debuttato tra i professionisti proprio con l’Ascoli prima di disputare quattro campionati in C con il Renate. A seguire, tra B e C, Livorno e Alessandria, quindi Triestina e Feralpisalò. In totale vanta 75 presenze e 4 reti in cadetteria, 233 gare e 16 gol in C.

Elemento strutturato fisicamente (192 centimetri) e capace di avviare l’azione dal basso, è specializzato in promozioni dalla C alla B: 3 negli ultimi 4 anni con Carrarese, Feralpisalò e Alessandria.