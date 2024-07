Apre la porta dell’ascensore e cade nel vuoto

FASANO (BRINDISI) – Una ragazza di 25 anni è morta a Fasano, in provincia di Brindisi, cadendo all’interno di un vano ascensore in una palazzina in via Piave. Clelia Ditano si trovava al quarto piano e avrebbe richiesto l’ascensore ma dopo aver aperto la porta è caduta nel vuoto, in quanto la cabina non sarebbe risalita. “Era una ragazza solare. Aveva tanti sogni tra cui prendere la patente ed essere autonoma. E sicuramente anche sposarsi. Ora quei sogni sono stati spezzati”, dice il padre Giuseppe Ditano, che ha atteso per ore davanti al palazzo dove vive con la moglie che i vigili del fuoco recuperassero il corpo della 25enne. “Non era mai successo che l’ascensore si bloccasse in quella maniera. Questa mattina vedendo che non era in casa abbiamo provato a far squillare il suo cellulare e ci siamo accorti che era nel vano ascensore. Ho capito subito che era successo qualcosa e abbiamo lanciato l’allarme”.