Apre a Catania un’altra isola ecologica

CATANIA – Da domani sarà operativo a Catania il Centro comunale di raccolta realizzato in viale Biagio Pecorino (Librino-San Giorgio), dove i cittadini possono portare diversi tipi di rifiuti, comprese quelle frazioni che non vengono ritirate a domicilio. La nuova struttura sarà gestita da Ecocar Ambiente. E’ la terza in città con quelli di via Gianni a Picanello e viale Tirreno a Trappeto Nord. E’ finanziato coi fondi comunitari del Pon Metro, così come altri tre Ccr vicini all’apertura in via Montenero, via Forcile e tra le vie San Filippo Neri e Vagliasindi.