Al supermercato il ladro catanese monotematico

CATANIA – Forse le avrebbe rivendute o voleva solo fare una bella scorta gratis da tenere in casa, ma comunque alla fine è stato arrestato per furto dai carabinieri di Librino. Un catanese di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è entrato nel supermercato di un parco commerciale del quartiere Pigno e assieme a un complice ha iniziato ad aggirarsi tra i corridoi dove sono esposti vari prodotti. I due, carrellino alla mano, hanno iniziato ad afferrare dagli scaffali varie confezioni di alimenti, quindi si sono divisi e, mentre uno dei due ha infilato in uno zaino la merce, l’altro è uscito dal supermercato passando dal varco riservato a chi non fa acquisti, trascinando il carrellino della spesa ormai vuoto.

Il complice rimasto nel supermarket ha messo lo zaino in spalla e, arrivato vicino alle casse, ha preso un pacco di pasta fermandosi per pagare solo quello, certo di farla franca. Gli addetti alla sicurezza, però, avevano osservato tutte le loro mosse dai monitor del sistema di videosorveglianza e avevano già avvisato i carabinieri, piazzati all’ingresso del supermercato. Quando il ladro ha oltrepassato le barriere della cassa senza pagare tutto ciò che aveva nascosto nella sacca, i militari lo hanno bloccato e identificato, accertando che si trattava di un 42enne catanese. Nella borsa, l’uomo aveva nascosto ben 87 confezioni dello stesso prodotto, del valore economico di oltre 150 euro.