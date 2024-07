Al bar di Catania la luce era gratis

CATANIA – Un bar della zona di via Acquicella Porto non pagava alcuna bolletta per l’energia elettrica, perché il titolare aveva effettuato un allaccio diretto alla rete pubblica. Lo hanno scoperto i carabinieri, che sono entrati nel locale dove le luci erano accese, così come i congelatori che contenevano gelati e granite. Tuttavia seguendo i cavi di derivazione della corrente elettrica i tecnici della società E-Distribuzione si sono accorti del “by pass” effettuato mediante 4 cavi di rame che collegavano direttamente il contatore alla rete, permettendo al titolare di usufruire della corrente a costo zero. Per questo motivo il 52 enne catanese è stato denunciato.