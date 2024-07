ACI BONACCORSI (CATANIA) – Professionisti provenienti da tutto il mondo si esibiranno in danze orientali in uno show organizzato ad Aci Bonaccorsi dall’Acs Tery Al Kubra, società affiliata Asi. Il Gran gala delle star, inserito nel “Khamsin Festival”, partirà dalle 21 di sabato prossimo nel teatro all’aperto Palazzo Cutore. “Ci saranno la danza del Levante, quella egiziana, quella del Golfo Persico, in un vero e proprio viaggio danzante intorno al globo – spiega Sara Pappalardo, direttrice artistica -. La danza orientale non è la semplice danza del ventre ma è molto, molto di più: un incrocio tra storia, tradizione, cultura, sport, impegno, fatica ma anche divertimento”.

Un appuntamento che racchiude più eventi collaterali dall’11 al 14 luglio, oltre alla serata del 13, organizzati sempre ad Aci Bonaccorsi: domani la Bellydance Competition, concorso di danze orientali che premia le migliori soliste professioniste, amatoriali e i gruppi. Venerdì una serata siculo-araba, con spettacoli di danza di entrambe le tradizioni e musica dal vivo, durante la quale i partecipanti potranno vestirsi a tema, ispirandosi a una delle due culture. A margine di tutti gli eventi ci saranno seminari e workshop ospitati al Grand Hotel Villa Itria a Viagrande, dedicati alle danze orientali e tenuti da professionisti provenienti da tutto il mondo: Egitto, Spagna, Germania, Russia, Ucraina. Spazio anche alla storia, grazie alla lezione speciale di un insegnante che spiegherà le origini del ballo orientale.