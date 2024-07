A Fontanarossa il ladro di profumi e salumi

CATANIA – Prima di affrontare il viaggio in aereo ha pensato di fare rifornimento di profumi, salumi, formaggi e biscotti, rubandoli dai punti vendita presenti nell’area partenze dell’aeroporto di Catania. Il ladro, un pluripregiudicato di 50 anni di Adrano, è stato però scoperto dai dipendenti delle diverse attività commerciali che, dopo averlo notato aggirarsi tra gli espositori, hanno richiesto l’intervento degli agenti della polizia di frontiera.

Immediatamente, i poliziotti hanno avviato le ricerche, ricostruendo i diversi spostamenti nei negozi mediante le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Non appena si è accorto di essere stato individuato, il 50enne ha provato a divincolarsi tra i corridoi dello scalo aereo per poi intrufolarsi nei bagni, chiudendosi in quelli riservati ai disabili. Il 50enne ha pensato di averla fatta franca ma, non appena uscito, ha trovato i poliziotti che l’hanno fermato.

Nei bagni gli agenti hanno notato un mobiletto in metallo con un’anta divelta, dietro alla quale erano nascosti due profumi di valore, salumi e formaggi sottovuoto, una confezione di biscotti. Tutta merce rubata nei tre negozi che avevano denunciato il furto. Il 50enne è stato denunciato per furto aggravato.