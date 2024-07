A Catania si può ammirare la Coppa Davis

CATANIA – La Coppa Davis, il più importante trofeo a squadre del tennis mondiale, vinto dall’Italia nell’ultima edizione, verrà esposto a Palazzo degli Elefanti, con ingresso da via Merletta, in cima alla scala monumentale che conduce al Salone Bellini. Il pubblico potrà vederla lunedì dalle ore 11.30 alle 19 e martedì dalle 10 alle 19. In un momento di grande diffusione del fenomeno tennistico, grazie ai risultati degli atleti e delle atlete italiane nel circuito Atp, ci sarà la possibilità per i catanesi e i turisti di vedere da vicino la famosa “insalatiera”, simbolo del primato a livello mondiale.

In particolare alle ore 16 di lunedì 22 luglio, alla presenza del sindaco Trantino e dell’assessore Parisi, del vice presidente vicario del Coni Sicilia, Enzo Falzone, con il presidente regionale della Fitp, Giorgio Giordano, insieme ai dirigenti regionali della stessa federazione, i ragazzi delle scuole tennis di Catania verranno a vedere da vicino il grande trofeo simbolo del tennis mondiale a squadre. L’iniziativa è promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, in collaborazione con il Comune di Catania.