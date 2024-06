Travolta da un’onda in Portogallo: muore italiana

MADEIRA – Probabilmente intenta a scattare una foto ricordo, non si sarebbe accorta dell’onda che l’ha travolta e scaraventata sulle rocce. Margherita Salvucci, originaria di Colmurano, in provincia di Macerata, è morta a Madeira in Portogallo. La giovane psichiatra di 28 anni era in vacanza sull’isola con i genitori e altri familiari. La tragedia sarebbe avvenuta davanti ai loro occhi e a quelli di alcuni presenti, tra cui un turista toscano, vigile del fuoco, che si sarebbe gettato in acqua per salvarla, ma le condizioni della ragazza sono apparse subito molto gravi.

Margherita viveva a Padova da poco dove aveva iniziato a lavorare come psichiatra. Al momento dell’incidente sembra che la 28enne si trovasse, insieme alla sorella minore, in una delle piscine naturali tra gli scogli della zona quando il mare ha iniziato a ingrossarsi. La sorella minore si sarebbe spaventata e allontanata, Margherita invece sarebbe rimasta e travolta dall’onda anomala. Un’ambulanza giunta sul posto ha trasportato la 28enne in ospedale già in gravissime condizioni, poi è morta.