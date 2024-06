Tennis, Sinner numero 1 al mondo

PARIGI – Novak Djokovic si è ritirato dal Roland Garros. Lo annunciano gli organizzatori. Sinner è il nuovo n.1 al mondo Atp. L’altoatesino sarà ufficialmente numero 1 nella classifica Atp che verrà pubblicata lunedì prossimo. Il ritiro di Djokovic è stato causato da una una lesione al menisco mediale del ginocchio destro rilevata durante una risonanza magnetica, hanno annunciato gli organizzatori. Il serbo si era infortunato ieri nel secondo set del suo incontro di ottavi di finale contro Francisco Cerundolo. Il serbo aveva poi concluso la partita, vincendo al quinto set, ma domani non potrà essere in campo per l’incontro dei quarti di finale.

Intanto Sinner vola in semifinale. Il neo numero uno del mondo ha battuto nei quarti di finale a Parigi il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6.

“E’ il sogno di tutti diventare n.1 al mondo, ma al contempo vedere Novak (Djokovic ndr) così è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione”, ha commentato commosso Sinner. “Grazie al mio team che ha reso tutto questo possibile – ha detto il tennista azzurro, approdato in semifinale al Roland Garros – Felice di giocarla qui, è un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con chi da casa in Italia mi sta seguendo”.