Sventato il colpo nel bar di piazza Europa

CATANIA – Ha provato a compiere un furto in un bar del centro di Catania ma non si è accorto di essere osservato dal titolare che, in diretta, mentre guardava le immagini del sistema di videosorveglianza, ha chiesto l’intervento degli agenti della questura. Vedendo i poliziotti il giovane ha cercato di scappare, ma è stato bloccato. Gli agenti così hanno sventato il colpo pianificato da un pregiudicato catanese di 30 anni, che voleva arraffare il denaro rimasto in cassa nel noto locale di piazza Europa.