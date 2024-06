Sul furgone animali in condizioni atroci

CATANIA – La polizia di Adrano ha sorpreso lungo la strada statale 284 un 38enne di Tortorici mentre trasportava alcuni animali in condizioni pietose, all’interno di un furgone non idoneo e senza alcuna autorizzazione. E’ stato denunciato. Nel furgone c’erano tre agnellini di circa quattro mesi e un vitellino di appena dieci giorni, tutti in un evidente stato di particolare sofferenza, con le zampe legate, riversi sul pianale del veicolo in uno spazio angusto, senza alcuna forma di aerazione, con un caldo asfissiante.

I poliziotti hanno immediatamente liberato gli animali dai lacci e rimosso il pannello in lamiera per consentire condizioni più favorevoli in attesa dell’intervento del personale veterinario dell’Asp che ha prestato le cure agli animali, in particolar modo al vitellino che presentava un vistoso ascesso. Inoltre i controlli hanno permesso di constatare l’assenza di auricolari o di marchi di identificazione, fondamentali per il tracciamento animale. E’ anche emersa la totale assenza dei documenti di accompagnamento per il trasporto. Per il guidatore scatterà una multa da 5 mila a 30 mila euro.