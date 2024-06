Squilla telefono in cabina elettorale: denunciato

CATANIA – L’uso del cellulare nella cabina elettorale è stato denunciato, per isolati casi, per le Europee a Catania. In un caso l’uomo è stato scoperto perché lo smartphone ha squillato mentre era nella cabina, ma gli accertamenti sul telefonino hanno permesso di costatare che non era stato utilizzato per fare delle foto e che era stato soltanto una dimenticanza. In una scuola un elettore ha strappato lo scheda elettorale, ma non è stata una protesta eclatante: aveva sbagliato a esprimere la propria preferenza. Anche lui è stato denunciato.