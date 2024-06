Spiagge libere e solarium: tutti al mare a Catania

CATANIA – Approntati dall’assessorato al Mare di Catania gli spazi attrezzati del lungomare e nelle spiagge libere comunali della Plaia, per favorire gli accessi gratuiti al mare, garantendo funzionalità e sicurezza agli amanti della tintarella. La prima ad aprire, il 30 maggio scorso, è stata la spiaggia libera n. 3 Stromboli, già frequentata da molti cittadini che stanno apprezzando i tanti servizi offerti: dalle docce al salvataggio, dal bar agli spazi gioco per adulti e bambini. Alla spiaggia libera n. 3 della Plaia, in funzione da sabato 8 giugno, si aggiungono anche la n. 2 Vulcano e la n. 3 Etna che aprono al pubblico sempre sabato 8, in anticipo rispetto agli anni scorsi.



Sul fronte della scogliera sul lungomare, domattina apre anche il solarium di piazza Sciascia, nella zona di piazza Europa, uno spazio che è stato allargato di quasi 300 metri quadrati rispetto al passato e dunque in grado di accogliere un numero maggiore di persone. Fissata a sabato 15 giugno, infine, l’apertura del tanto atteso solarium di fronte all’istituto politecnico del mare ‘Nautico’ di viale Artale Alagona, realizzato quest’anno dopo cinque anni di assenza, per volere del sindaco e dell’assessore al Mare con un impegno di spesa aggiuntivo di risorse dell’imposta di soggiorno. In contemporanea, nello stesso sabato, verranno aperti anche il solarium e la passerella per disabili di San Giovanni Li Cuti.