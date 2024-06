Sorpresi a rubare nell’ex ospedale catanese

CATANIA – Due arresti della polizia di Catania per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di furto negli edifici dell’ex ospedale Vittorio Emanuele, di recente preso spesso di mira dai ladri. Circondata la zona, sono entrati senza fare rumore, così da sorprendere i ladri ancora in azione. Con sé i due avevano uno zaino con diversi arnesi per scardinare porte e serramenti in alluminio e un sacco contenente cavi elettrici di rame.

Durante il controllo uno dei due si è dato alla fuga nascondendosi tra le palazzine abbandonate. Uno dei poliziotti poco dopo lo ha raggiunto e bloccato, ma questo per tutta risposta ha tentato di fuggire strattonando e spingendo gli agenti. Per i due ladri, entrambi pregiudicati, di 40 e 57 anni, di origini messinesi ma residenti a Catania senza fissa dimora, è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. Inoltre, il questore di Catania ha emesso nei loro confronti la misura del foglio di via dal comune etneo con divieto di ritorno per tre anni.