In fiamme ristorante sul lungomare di Sciacca

SCIACCA (AGRIGENTO) – Un vasto incendio si è propagato nel pomeriggio all’interno del ristorante-pizzeria Al Porticello di Sciacca (Agrigento), situato vicino al lungomare dello Stazzone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Una grossa nuvola di fumo si è levata dall’immobile ed era visibile da diverse zone della città. Quello andato a fuoco è un manufatto indipendente, costruito in massima parte in legno, costruito negli anni Sessanta. Non è ancora chiara l’origine dell’incendio.

Si è sfiorata la tragedia durante le operazioni di spegnimento delle fiamme quando è improvvisamente scoppiata una bombola del gas che, stando a quanto si apprende, appena pochi istanti prima, era stata portata fuori dalla cucina da un vigile del fuoco, nel tentativo di garantire la sicurezza da possibili inneschi. La deflagrazione, caratterizzata da un forte boato, ha fatto schizzare la bombola verso l’alto per poi precipitare nuovamente sul terreno. Solo per un caso non ci sono stati danni alle persone. La Protezione civile del comune di Sciacca aveva già disposto l’evacuazione delle case vicine al ristorante.