PALERMO – Un uomo di 41 anni è morto a Palermo per un malore improvviso mentre si trovava al lavoro ai Vivai Gitto, in via Castelforte. Era il suo primo di lavoro, come accertato dai carabinieri che sono arrivati insieme ai sanitari del 118 dopo. Si sarebbe sentito male improvvisamente. A nulla è valso il soccorso.