Paura al Policlinico di Catania: evacuato il pronto soccorso

CATANIA – Momenti di panico intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio al pronto soccorso del Policlinico di Catania dove 30 persone sono state fatte evacuare. A causa di un guasto alle pompe del gruppo elettrogeno si sono sprigionate esalazioni che hanno reso l’aria irrespirabile, inoltre il gasolio infiammabile che era all’interno del gruppo si è riversato fuori, con conseguente rischio di incendio.

I vapori hanno invaso alcune zone del pronto soccorso rendendo l’aria irrespirabile, per questo le zone interessate sono state subito interdette. Le 30 persone presenti che si trovavano al pronto soccorso sono state fatte subito allontanare e trasferite negli ospedali San Marco e Cannizzaro, anche in codice rosso con l’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. Fortunatamente non si è sviluppato alcun principio di incendio e nessuno è rimasto intossicato.