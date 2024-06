Sparatoria tra giovani a Scicli

SCICLI (RAGUSA) – Una sparatoria è avvenuta ieri sera nel quartiere Jungi di Scicli. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, potrebbe essere stato un regolamento di conti tra due gruppi di giovani sopraggiunti con due diverse auto sul luogo. Non risultano feriti. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi a scopo intimidatorio, generando grande preoccupazione tra i residenti della zona. Indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare i responsabili. Militari dell’Arma stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza.