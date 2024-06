Partinico: vestiti contraffatti e droga

PALERMO – Blitz dei finanzieri di Palermo in un negozio di Partinico che vendeva al dettaglio capi d’abbigliamento e accessori di noti brand di alta moda. I militari già da tempo monitoravano l’esercizio commerciale per gli insoliti prezzi di vendita applicati, che risultavano di importi sensibilmente inferiori a quelli di mercato. Durante il controllo, il titolare del negozio non è stato in grado di esibire le fatture di acquisto della merce esposta, più di 3.600 capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti.

Inoltre, durante l’ispezione di un controsoffitto, sono stati trovati 9 panetti di polline di hashish, pari a circa un chilo e mezzo, e un involucro di plastica contenente 68,5 grammi di cocaina. Il titolare del negozio d’abbigliamento è stato denunciato per ricettazione e per il commercio di prodotti recanti segni falsi e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.