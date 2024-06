PALERMO – La polizia ha sventato un furto ai danni di un’area privata, attrezzata a parco giostre per bambini, nel quartiere del Villaggio S.Rosalia. E’ stato tratto in arresto l’autore dell’incursione a scopo di furto, un palermitano di 18 anni che, in pieno giorno, aveva creato un varco nella recinzione della struttura ed aveva iniziato a cannibalizzare l’area divertimenti, sottraendo pannelli in ferro, lamiere e ricambi elettrici per giostre. I poliziotti dei commissariati Oreto-stazione e Centro, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato il varco della recinzione nei pressi del quale si trovava una moto ape ed hanno sorpreso il giovane a trasportare lamiere sottratte all’area attrezzata. Il materiale sottratto è stato restituito al legittimo proprietario, il 18enne è stato arrestato per tentato furto aggravato.