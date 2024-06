PALERMO – Furto con spaccata a un negozio di tabacchi in via Messina Montagne, a Palermo. I ladri hanno spaccato la vetrina con una pietra e sono entrati nell’esercizio commerciale portando via soldi, sigarette e altra merce esposta. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.