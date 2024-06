Il Catania ha un nuovo portiere. E’ Marius Adamonis, prelevato a titolo definitivo dalla Lazio. L’estremo difensore lituano ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/2027.

Il nuovo acquisto rossazzurro, 27 anni, ha esordito in patria con l’Atlantas Klaipeda prima di trasferirsi in Italia, alla Lazio, nel 2016. Dopo l’esperienza nella Primavera biancoceleste, Adamonis ha giocato con Salernitana, Casertana, Catanzaro, Sicula Leonzio e Perugia (36 presenze e 15 clean sheet lo scorso anno) totalizzando 10 presenze in B e 70 in Serie C.

Vanta una presenza nella nazionale maggiore Lituana (sconfitta 2-0 contro l’Estonia nel novembre 2022) e 23 nelle selezioni giovanili.