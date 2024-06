Noleggiano una Panda per rubare un’altra Panda

ACIREALE (CATANIA) – Non hanno fatto in tempo a finire il lavoro i due catanesi, in trasferta ad Acireale da Monte Po, che nel bel mezzo della notte stavano rubando una Fiat Panda, interrotti dall’intervento dei carabinieri di Acireale che hanno arrestato un 20enne e un 22enne, entrambi catanesi, per furto aggravato in concorso. Intorno alle 2 di notte, nel percorrere via Carlo Goldoni, i militari hanno osservato in strada due auto ferme di cui una, una Fiat Panda di colore bianco regolarmente parcheggiata al margine della carreggiata, ed un’altra, una Fiat Nuova Panda di colore grigio, affiancata alla prima.

All’interno dell’abitacolo di entrambi i veicoli, posizionati al lato guida, due uomini, tutti e due con il cappuccio della felpa alzato sul capo, e in particolare, l’uomo dentro l’auto bianca aveva nella mano un arnese mentre l’altro, nell’auto grigia affiancata, si guardava intorno. Alla vista dei carabinieri hanno tentato di fuggire a bordo dell’auto grigia con la quale erano arrivati, ma sono stati bloccati dai carabinieri. L’immediata perquisizione personale, scattata per entrambi i giovani, ha permesso di trovare al 20enne un chiavistello adulterato con un arnese avvita-svita bulloni (chiave a stella) ed un piccolo telecomando elettronico, che certamente sarebbe stato utilizzato per accendere il veicolo da rubare.

È emerso anche che i due avevano raggiunto Acireale a bordo della Fiat Panda grigia, noleggiata dal 20enne. Per quest’ultimo sono stati disposti i domiciliari, mentre per il 22enne, che faceva da palo, è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Catania nonché l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.