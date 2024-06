Niente carta d’identità, distrugge l’ufficio

VILLABATE (PALERMO) – Non è rientrato nel turno per richiedere la nuova carta d’identità elettronica e con l’estintore ha distrutto l’ufficio protocollo. E’ successo al Comune di Villabate. Un uomo che era nella lista delle persone che potevano richiedere il nuovo documento è andato in escandescenza: ha imbracciato un estintore e ha distrutto monitor, computer e suppellettili dell’ufficio comunale. Nessuno dei dipendenti è rimasto ferito, ma sono rimasti sconvolti dalla reazione. I carabinieri lo hanno portato in caserma.

“Abbiamo attivato la prenotazione on line per le carte d’identità – dice il sindaco Gaetano Di Chiara -: abbiamo 65 dipendenti in Comune una pianta organica di 180 e possiamo fare un giorno sì e uno no 15 carte d’identità. Il giovane che oggi ha danneggiato l’ufficio era diciassettesimo e pretendeva lo stesso il rilascio del documento. I dipendenti hanno cercato di spiegare che non potevano farlo e lui ha usato l’estintore mandando in frantumi computer e stampante”.