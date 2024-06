Nell’aiuola nascondeva ogni tipo di droga

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pusher 18enne che aveva allestito un fiorente mercato di droga nel quartiere di San Cocimo e recapitava la droga a domicilio ai suoi clienti alla guida di uno scooter Honda SH. I militari hanno monitorato il pusher fino a scoprire il nascondiglio dove custodiva la droga, un’aiuola in via Cesare Cellini. E proprio lì, vicino all’aiuola, lo hanno bloccato e perquisito. All’interno dell’aiuola nella quale il giovane era andato ad attingere poco prima, i carabinieri hanno trovato 20 dosi di crack, 23 di cocaina e 36 involucri di marijuana che sarebbero stati di lì a poco consegnati a domicilio ai suoi clienti. Per il pusher sono stati disposti gli arresti domiciliari.