Nella casa dello spaccio 15 mila euro di cocaina

CATANIA – I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In viale Bummacaro, in un parcheggio davanti a un’abitazione, dove sospettavano che fosse stata allestita una piazza di spaccio, hanno notato, durante un appostamento, un giovane che, uscito da una casa al pian terreno e salito in sella ad uno scooter, si è poi allontanato velocemente. I militari, dopo averlo bloccato e fatto scendere dal mezzo, lo hanno identificato per un 29enne catanese.

Procedendo poi con la perquisizione personale hanno trovato, nascosti nel giubbotto, due involucri in plastica, chiusi con sottovuoto, contenenti cocaina, l’uno del peso di 52,85 grammi e l’altro del peso di 39,40 grammi, dal valore sul mercato al dettaglio di circa 8.000 euro, oltre ad un bilancino di precisione perfettamente funzionante. I carabinieri sono poi tornati davanti alla casa da cui avevano poco prima visto uscire il giovane appena fermato. Raggiunti i colleghi rimasti in osservazione nel parcheggio, hanno quindi fatto scattare il blitz dentro l’appartamento.

È stato sorpreso il pusher, un 37enne pregiudicato, con 3 involucri sottovuoto contenenti cocaina del peso di 28,75 grammi, 52,20 grami e 2,09 grammi, dal valore sul mercato al dettaglio di circa 7.500 euro. L’uomo ha poi preso in casa e consegnato ai carabinieri 3 bilancini di precisione, tutti funzionanti, una macchina per sottovuoto nonché 5 proiettili di vario calibro. I due uomini, sono stati arrestati e posti ai domiciliari.