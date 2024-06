Narcotraffico a Messina: 112 arresti

I carabinieri di Messina hanno effettuato una vasta operazione antidroga in Sicilia, Calabria, e in altre località del territorio nazionale e all’estero, con l’esecuzione di 112 arresti (85 in carcere e 27 agli arresti domiciliari). Sono gli esiti di tre distinte indagini che hanno contemporaneamente disarticolato più organizzazioni criminali attive nel narcotraffico, nella città di Messina e in provincia, con collegamenti con strutture criminali calabresi, ma anche in Campania, Lombardia e all’estero.