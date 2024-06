MESSINA – Zucchero (Sugar) Fornaciari torna in Sicilia con tutta la sua energia e la sua straordinaria band con “Overdose D’Amore World Tour”, tour internazionale del celebre artista emiliano che ha debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra con 3 date di grande successo. Domenica 30 giugno lo Stadio Franco Scoglio di Messina ospiterà l’unica data del Sud Italia in cui Zucchero regalerà al pubblico grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la propria incredibile carriera ed esibendosi con i suoi più grandi successi. L’evento è realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal sindaco Federico Basile.

Lo show sarà una grande festa in cui l’energia contagiosa di Zucchero e le sue canzoni sono protagoniste. Un’occasione unica per assistere a uno spettacolo ricco di sorprese e di musica dal vivo con la sua straordinaria band. Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari) nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “Oro, incenso & birra”.