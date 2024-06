MESSINA – Durante un posto di controllo i carabinieri hanno intimato l’alt a un ventenne messinese con precedenti penali, il quale invece di fermarsi ha premuto l’acceleratore ed è fuggito verso la periferia nord di Messina, dando così il via a un inseguimento, per fortuna senza conseguenze. Nel mezzo della corsa ha buttato dal finestrino una pistola calibro 7,65 con tre colpi inseriti, addosso aveva altri otto proiettili. I carabinieri sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo. I Ris di Messina verificheranno l’eventuale utilizzo dell’arma, rubata nel 2016 in una casa di Enna.