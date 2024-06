MESSINA – Con l’accusa di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio, due uomini, entrambi 40enni, con precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri di Villafranca Tirrena, in quanto sorpresi a rubare carburante dalle auto in sosta nell’area industriale di Ponte Gallo. I due uomini sono stati bloccati e portati in caserma, dove, dagli accertamenti effettuati, l’autovettura da loro usata è risultata rubata, con targa appartenente ad un altro veicolo. Entrambi sono stati posti ai domiciliari.