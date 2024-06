Commenti sulla figlia: prende le forbici e uccide il vicino

MASCALI (CATANIA) – Un operaio edile di 41 anni, Antonio Raciti, è stato ferito mortalmente a Mascali da un vicino di casa durante una lite nella centrale via Roma. Il 48enne disoccupato Giampiero Blanco lo ha colpito alla gola con delle forbici, procurandogli una vasta emorragia. Raciti è deceduto nell’ospedale di Giarre. Blanco, che ha precedenti per porto abusivo di armi e ricettazione, è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato a casa con la maglietta sporca di sangue e un marsupio che conteneva le forbici utilizzate per ferire il vicino.

Il litigio è nato ieri, probabilmente per alcuni commenti che Raciti avrebbe rivolto a Blanco sulla onorabilità della figlia. Il 48enne sarebbe stato accusato di non essere un buon padre a causa delle amicizie della ragazza, ventiduenne studente fuori sede. I due, che si conoscevano da tempo, hanno ripreso a scontrarsi oggi verso le 13. In uno scatto di rabbia dopo aver afferrato delle forbici di medie dimensioni, che aveva con sé senza una precisa motivazione, Blanco avrebbe colpito ripetutamente al torace e al collo il 41enne, che ha quasi subito perso i sensi. I carabinieri in poco tempo hanno ricostruito la dinamica e hanno fermato il presunto omicida. La Procura di Catania ha disposto il trasferimento dell’arrestato in carcere e l’autopsia, che sarà eseguita domani.