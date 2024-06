La folle corsa del pusher pizzicato dai carabinieri

ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Castello hanno denunciato un 25enne catanese per detenzione ai fini di e spaccio di stupefacenti. I militari, durante un posto di controllo, hanno notato uno scooter Honda SH guidato dal giovane, il quale ha fatto subito inversione ed è fuggito. Ne è scaturito un inseguimento, durante il quale lo scooterista ha iniziato a svirgolare all’impazzata, imboccando prima la via Sauro e, al primo incrocio, contromano, la via Crispi, e ancora contromano la via Manganelli e il lungomare Cristoforo Colombo.

Il giovane poi, arrivato vicino a un ristorante, ha gettato a terra un marsupio e poi, effettuando ancora sorpassi azzardati, ha proseguito la sua fuga in direzione di Catania, gettando sul bordo della carreggiata altri due involucri, per poi riuscire ad allontanarsi favorito dal traffico. I militari sono riusciti a recuperare le due dosi di marijuana, mentre il marsupio con dentro 29 dosi di marijuana, 3 di hashish e 8 di cocaina, è stato preso dalla polizia locale. Attraverso le immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza poste lungo il tragitto dell’inseguimento, è stata scoperta la targa completa dell’SH guidata dal 25enne che è stato così identificato e rintracciato a casa sua nel quartiere Picanello.