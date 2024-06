La finale è Vicenza-Carrarese

Sarà Vicenza-Cararese la finale dei playoff di Serie C. Le semifinali regalano ben sette gol e tre espulsioni premiando le squadre allenate da Vecchi e Calabro ed estromettendo Avellino e Benevento, le due formazioni del girone C rimaste in corsa. Le finali sono in programma mercoledì 5 giugno al Menti e domenica 9 giugno allo Stadio dei Marmi.

A Vicenza, nella sfida che avrebbe potuto giocare il Catania se avesse superato il turno al Partenio, i biancorossi colpiscono una traversa con un colpo di testa di Proia dopo appena 6′ e al quarto d’ora passano con un gran gol del talentuoso Della Morte, autore di un grande spunto sulla destra in mezzo a tre avversari concluso rientrando in area e battendo Ghidotti con un preciso sinistro sul palo lontano. La squadra di Vecchi, che lascia in panchina il bomber Ferrari (problema a un polpaccio) e mette in evidenza a centrocampo l’ex rossazzurro Greco, va vicina al raddoppio con un diagonale largo di Pellegrini ma gli irpini replicano con un destro dal limite di Patierno alzato oltre la traversa da Confente, che sull’angolo seguente dice no al tentativo al volo di Palmiero.

L’Avellino in avvio di secondo tempo passa al 3-4-1-2 con Sgarbi dietro le punte, riparte con decisione e chiama subito Confente, altro ex Catania, a due interventi difficili su altrettanti tocchi sottomisura di Gori e Armellino (in questo caso con l’aiuto del palo). Il Vicenza replica con le conclusioni dalla distanza di Costa e Ronaldo contenute da Ghidotti e poco oltre l’ora di gioco sigla il raddoppio con uno schema da angolo: palla lunga di Ronaldo per Costa, che sbuca alle spalle di tutti e scaglia un sinistro al volo che batte a terra e supera Ghidotti. Sul 2-0 la partita viene sospesa per alcuni minuti a causa del lancio in campo di petardi e fumogeni da parte dei tifosi avellinesi. Quando si riprende gli irpini guadagnano un rigore decretato da Crezzini (lo stesso arbitro di Catania-Avellino) per un intervento di Ronaldo su Frascatore: Patierno trasforma nonostante Confente tocchi la sfera. Sul parapiglia che segue, il direttore di gara espelle Golemic lasciando i biancorossi in dieci. Gli uomini di Pazienza hanno un quarto d’ora a disposizione con l’uomo in più per andare ai supplementari ma restano presto in dieci a loro volta per un colpo al volto di Armellino, già ammonito, a Costa. Tanta tensione nel finale e 7′ di recupero: l’ultima occasione è per Patierno, ma Confente non si fa sorprendere dalla conclusione centrale.

Al Vigorito, dove al Benevento serve una vittoria per accedere in finale dopo il successo per 1-0 dei toscani nella partita di andata, botta e risposta nel giro di due minuti tra i sanniti e la Carrarese con vantaggio giallorosso di Lanini su angolo di Ciciretti (18′) e pari immediato di Finotto, che va via a Meccariello e batte Paleari (20′). Un quarto d’ora e la formazione di Auteri torna meritatamente avanti con una botta dalla distanza di Talia, ben assistito da Perlingieri, ma lo stesso Talia pochi istanti prima dell’intervallo si fa espellere per doppio giallo a causa di un colpo al volto ai danni di Schiavi.

La superiorità numerica aiuta la Carrarese, non in serata particolarmente brillante, a farsi avanti. Il pari matura a metà della ripresa con una precisa punizione di Schiavi sulla quale Paleari non riesce ad arrivare. Il Benevento, pur con l’uomo in meno, va a caccia del nuovo vantaggio colpendo il palo con Improta. Auteri mette dentro pure il 37enne Marotta, ex Catania, ma i sanniti non trovano più le energie e gli spazi per realizzare il gol che sarebbe valso almeno i supplementari.

VICENZA-AVELLINO 2-1

VICENZA (3-4-2-1): Confente 7; Cuomo 6.5, Golemic 4.5, Sandon 6 (44′ st Fantoni sv); De Col 6.5, Ronaldo 7 (44′ st Rossi sv), Greco 6.5, Costa 7; Proia 6, Della Morte 7 (42′ st Laezza sv); Pellegrini 6.5. In panchina: Gallo, Massolo, Lattanzio, Mogentale, Ferrari, Talarico, Busato, Conzato, Delle Monache. Allenatore Vecchi 7.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti 6; Cancellotti 5, Rigione 6 (40′ st Marconi sv), Frascatore 6.5; Sgarbi 6, Armellino 4.5, Palmiero 6 (47′ st Dall’Oglio 6), D’Ausilio 5 (1’st Ricciardi 6) Liotti 5 (21′ st Rocca 6); Gori 5.5 (21′ st Russo 6) Patierno 6. In panchina: Pane, Pizzella, Tito, Mulè, Cionek, Llano, L. Varela, De Cristofaro, Pezzella, Rocca. Allenatore: Pazienza 6

ARBITRO: Crezzini di Siena 6

RETI: 15′ pt Della Morte, 19′ st Costa, 30′ st Patierno (rig).

NOTE: espulsi Golemic e Armellino. Ammoniti Proia, Gori, Della Morte, Patierno, Palmiero, Marconi. Angoli 3-7. Recupero: 3′, 7′.

BENEVENTO-CARRARESE 2-2

BENEVENTO (4-3-3): Paleari 6; Berra 6, Capellini 6, Meccariello 5.5, Viscardi 5.5 (23′ st Bolsius 5.5); Talia 4.5, Nardi 6, Pinato 6 (23′ st Agazzi 6); Ciciretti 6.5 (15′ st Improta 6.5), Perlingieri 6 (1′ st Simonetti 5.5), Lanini 6.5 (32′ st Marotta sv). In panchina: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Karic, Kubica, Ferrante, Rillo, Starita, Terranova, Carfora. Allenatore: Auteri 6.5

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve 6; Coppolaro 6.5 (41′ st Illanes sv), Di Gennaro 6, Imperiale 6; Zanon 5.5 (9′ st Belloni 6), Schiavi 7, Capezzi 5.5 (9′ st Cerretelli 6), Cicconi 6.5; Palmieri 6 (29′ st Morosini 6), Panico 6 (41′ st Zuelli sv); Finotto 7. In panchina: Tampucci, Mazzini, Della Latta, Grassini, Capello, Boli, Di Matteo, Giannetti. Allenatore: Calabro 6

ARBITRO: Lovison di Padova 6.5

RETI: 18′ pt Lanini, 19′ pt Finotto, 35′ pt Talia, 21′ st Schiavi.

NOTE: spettatori 9000 circa. Espulso al 43′ pt Talia per doppia ammonizione. Ammoniti Talia, Ciciretti, Zanon, Meccariello. Recupero 2′ pt, 5′ st.