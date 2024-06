La festa playoff è della Carrarese

I playoff di Serie C premiano la Carrarese. La squadra di Calabro vince per 1-0 la finale di ritorno contro il Vicenza e, in virtù del pari dell’andata, conquista il salto di categoria. Terzi classificati nel girone B al termine della stagione regolare, i toscani negli spareggi, prima della doppia sfida con i biancorossi, avevano eliminato Perugia, Juventus Next Gen e Benevento.

Allo Stadio dei Marmi il gol promozione arriva dopo soli 5 minuti, quando sugli sviluppi di una punizione Finotto gira di testa in rete un cross di Zanon. Un sinistro centrale di Della Morte rappresenta l’immediata reazione degli ospiti, che scendono in campo in formazione rimaneggiata, senza gli squalificati Golemic e Proia e l’infortunato Ronaldo, ma ritrovano in avanti il bomber Ferrari, schierato dal 1′ seppur non al meglio.

La Carrarese è più fresca atleticamente, pressa bene e non permette agli avversari di rendersi pericolosi sfiorando anche il raddoppio al 40′ con Finotto, fermato da Confente in uscita dopo un tiro di Panico deviato da un difensore.

Vecchi aggiunge una punta, Pellegrini, in apertura di ripresa, ma il Vicenza non riesce a pungere, complice la forma precaria di Ferrari. Ad andare vicini al gol sono invece i giallazzurri, ben sorretti in attacco da Finotto, con un corner di Cicconi deviato sulla traversa della propria porta da Pellegrini e un destro di Schiavi fuori di poco. Il Vicenza passa al 4-2-4 e poi al 4-3-3 ma non riesce a impensierire il portiere Bleve. A fare festa è la Carrarese, che torna in B dopo ben 76 anni.

CARRARESE-VICENZA 1-0

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve 6; Illanes 6.5, Di Gennaro 6.5, Imperiale 6.5; Zanon 7 (32′ st Belloni sv), Schiavi 7, Capezzi 6 (1′ st Della Latta 6), Cicconi 7; Palmieri 6.5 (12′ st Zuelli 6.5), Panico 6.5 (32′ st Giannetti sv); Finotto 7.5 (43′ st Morosini sv). In panchina: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Coppolaro, Capello, Belloni, Boli, Di Matteo. Allenatore: Calabro 7

VICENZA (3-4-2-1): Confente 6.5; Cuomo 5.5 (1′ st Pellegrini 5.5), Laezza 5.5, Sandon 5; De Col 6, Rossi 5.5 (42′ st Lattanzio sv), Greco 6, Costa 5.5; Della Morte 5.5, Talarico 5 (19′ st Delle Monache 5.5); Ferrari 5 (35′ st Tronchin sv). In panchina: Gallo, Massolo, Busato, Mongentale, Fantoni, Conzato. Allenatore: Vecchi 5

ARBITRO: Perri di Roma 1.

RETE: 5′ pt Finotto.

NOTE: spettatori circa 5.000. Ammoniti: Talarico, Della Latta, Rossi, Illanes, Delle Monache, Cicconi. Angoli: 3-3. Recupero: 0′, 7′.