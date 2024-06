Schiacciato mentre lavorava: operaio gravissimo

PALERMO – Incidente sul lavoro a Palermo. Un operaio di 54 anni, Felice Manno, questa mattina è rimasto schiacciato da un autocompattatore mentre lavorava nel centro comunale della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Stava effettuando delle manovre con il mezzo per caricare un cassone: per cause in corso di accertamento la motrice lo ha schiacciato contro altri cassoni. Un collega ha cercato di darli una mano ma non è riuscito a evitare l’impatto ed è rimasto a sua volta ferito alla spalla. Manno si trova al Trauma Center di Villa Sofia in gravissime condizioni.