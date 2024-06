Rogo a Misterbianco, capannone distrutto

MISTERBIANCO (CATANIA) – Un vasto incendio, con una notevole colonna di fumo nero visibile da diverse zone della città di Catania, si è sviluppato nella notte a Misterbianco, in via Zenia 3, in un deposito utilizzato da cittadini di nazionalità cinese.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con due autobotti e due autoscale ed altri mezzi di servizio impiegati fino a questa mattina per domare il rogo. Sul posto anche la polizia municipale che ha transennato la strada intorno al capannone per facilitare le operazioni di spegnimento delle fiamme e per questioni di sicurezza.

Si sta lavorando per risalire alle cause dell’incendio, al momento sconosciute. Dalle prime notizie sembra che non ci siano feriti. I danni al capannone sono ingenti, la struttura è andata totalmente distrutta.