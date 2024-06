Gattino torturato: ‘E’ stato usato come una palla’

Un gattino è stato brutalmente torturato e seviziato a Francofonte qualche giorno fa nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, nei pressi della chiesa madre. Autore di questo gesto secondo il Partito animalista è stato un gruppo di ragazzini. “Sembra che abbiano utilizzato l’animale come se fosse stato una palla – spiega il coordinatore regionale Patrick Battipaglia -, lanciandolo più volte. Il gattino è stato salvato dai vigili urbani che hanno prestato i primi soccorsi. Successivamente è stato trasportato in una clinica veterinaria per il ricovero. Questo fatto particolarmente grave ricorda tanto quello che è successo a Leone, il gatto ucciso barbaramente qualche mese fa ad Angri, nel Salernitano”. Il partito ha presentato una denuncia in Procura.