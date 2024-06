Furia a San Giorgio: picchia madre e sorella

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato nel quartiere San Giorgio un 38enne pregiudicato. Un uomo ha raccontato di essere stato aggredito dal figlio, sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina. I militari lo hanno trovato in strada, evidentemente agitato; in casa hanno poi sorpreso suo figlio 38enne che stava aggredendo con calci e pugni la madre e la sorella. Alla vista dei carabinieri il giovane si è allontanato dalle due donne e si è precipitato in cucina, dove ha afferrato un coltello e ha iniziato a minacciare il padre di fargliela pagare per aver chiamato aiuto.

I militari lo hanno bloccato e disarmato Dal racconto dei parenti è emerso che il 38enne, tossicodipendente, chiedeva continuamente denaro ai genitori e quel giorno aveva anche tentato di rubare la carta di pagamento della madre che, però, era riuscita a togliergliela di mano. Avendo, perciò, compreso che quel giorno non avrebbe potuto comprare la droga era andato in escandescenze, rompendo tutto ciò che aveva a portata di mano, fino a scagliarsi su madre e sorella. Solo la telefonata del padre al 112 e l’arrivo della pattuglia hanno messo fine alla violenza.