Fiammata africana: da lunedì 42° in Sicilia

Un fine settimana di bel tempo, né troppo caldo né troppo freddo e soprattutto senza i violenti temporali degli ultimi giorni. Nelle prossime ore il sole sarà dominante in Italia, specie al Centro-Sud, mentre al Nord non mancheranno annuvolamenti sparsi con qualche isolato rovescio sulle Alpi. Le temperature massime non supereranno i 31-32° al Sud, i 26-28° al Centro-Nord. Nel weekend bel tempo al Centro-Sud e qualche nuvola in più al settentrione. Per il resto il tempo sarà bello e soleggiato e ancora non caldo: le massime sono previste fino a 33-35° solo in Sicilia e Sardegna, al Centro-Nord lambiremo i 30.

Tuttavia, la quiete durerà poco: è in arrivo l’anticiclone africano, ancora più potente ed esteso. Da lunedì prossimo farà molto caldo, fino a 34° anche a Roma (non esclusi poi 38-39° su Marche e Umbria meridionale), fino a 42° in Sicilia e Sardegna. Il caldo si espanderà fino al Nord Italia con 33° umidi e quindi molto afosi, e addirittura con picchi di 36° attesi in Emilia Romagna da mercoledì prossimo. Questa seconda ondata di caldo del 2024 interesserà dunque tutta l’Italia e durerà a lungo al Centro-Sud.