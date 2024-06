Droga per mezzo milione di euro nel Siracusano

SIRACUSA – A Solarino e Floridia i carabinieri hanno arrestato tre uomini di 35, 34 e 27 anni e una donna di 32, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Tre squadre di militari, operando contemporaneamente nei due Comuni, hanno trovato 41,5 chili di droga, suddivisi in buste termosaldate e conservati sottovuoto per garantirne la qualità.

A Solarino, in casa di una giovane coppia di 34 e 32 anni, sono stati trovati 3,5 kg di hashish. La donna, alla vista dei militari, ha gettato la droga dalla finestra in direzione del tetto dell’abitazione vicina. Il lancio è stato però notato dai carabinieri che avevano cinturato l’area e che hanno recuperato lo stupefacente. Contemporaneamente, a Floridia, nei pressi della contrada Monasteri, i militari hanno intimato l’alt a un’auto e nel bagagliaio hanno scoperto 5 kg di hashish oltre a 1.600 euro. Infine, in casa di un 27enne, nascosti tra la fitta vegetazione del terreno di pertinenza, sono stati scoperti 30 kg di hashish e 3 di marijuana.

La droga sequestrata se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 550 mila euro. I tre uomini sono stati associati alla casa circondariale Cavadonna di Siracusa, mentre la donna è stata posta ai domiciliari.