Discarica chiusa: “Stiamo cercando soluzioni”

Ulteriore momento di confronto stamattina a Palermo, nella sede dell’assessorato regionale all’Energia, per trovare una soluzione alla chiusura dell’impianto di Tmb di Lentini, con conseguenti grandi disagi per la raccolta dei rifiuti. Nel corso della riunione convocata dall’assessore Roberto Di Mauro, durata quasi tre ore, è stato individuato il percorso amministrativo che l’ordinanza straordinaria a firma del presidente della Regione Renato Schifani dovrà seguire. L’obiettivo del provvedimento è quello di consentire il conferimento temporaneo dei rifiuti in ulteriori impianti già autorizzati nell’Isola. “Ho già riconvocato una nuova riunione per lunedì mattina – ha detto Di Mauro – per approfondire altri aspetti e definire i contenuti dell’ordinanza che firmerà il presidente Schifani e che resterà in vigore solo per il tempo necessario per il ritorno della situazione alla normalità”.