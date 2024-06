“Degrado nella zona dei parcheggi Del Pino”

CATANIA – “Un grande area diventata zona franca per cittadini privi di scrupoli e di senso civico. Un’area in cui l’incuria la fa da padrona e i continui atti vandalici amplificano lo stato di degrado”. E’ la denuncia, l’ennesima, lanciata dal vicepresidente del primo Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, che questa volta riguarda la zona dei parcheggi Del Pino che si snodano tra via Ventimiglia e via Maddem.

“I parcheggi Del Pino – prosegue Arcidiacono – destano entrambi molte preoccupazioni in merito alla sicurezza e alla scarsa manutenzione sia interna che esterna. I cancelli di entrata e uscita e le recinzioni sono danneggiati e pericolosi per l’incolumità dei cittadini. La mia proposta è che venga bonificata l’intera area e siano messi in sicurezza i cancelli di ingresso e uscita per scongiurare incidenti. In questo senso auspico che al più presto vengano eseguiti i lavori di riqualificazione dell’intera area e che vengano installate le telecamere di video sorveglianza per individuare più facilmente chi sporca e deturpa la zona”. GUARDA LE FOTO

