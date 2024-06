Comunali: l’affluenza definitiva in Sicilia

comunali, urne

In Sicilia nei 37 comuni in cui si rinnovano sindaci e Consigli comunali l’affluenza è stata del 58,05% (dato definitivo). Sono stati chiamati al voto 462.281 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo coinvolto, l’affluenza è stata del 55,90%, lo 0,63% in meno rispetto alle precedenti comunali. L’affluenza più alta è stata in provincia di Messina (10 comuni al voto) col 65,67%. La più bassa in provincia di Agrigento (6 comuni al voto) col 45,41%. Per le europee ha votato il 38% degli elettori, una percentuale un po’ più alta della tornata precedente quando aveva votato il 37,51%.

La provincia con la percentuale di elettori votanti più alta è stata Caltanissetta col 48,05%, la più bassa Ragusa col 31,14%. Mentre lo scrutinio per le europee è stato immediato, per le amministrative si dovranno attendere le 14 di oggi. Nel capoluogo nisseno secondo gli exit poll Opinio per Rai Walter Tesauro (centrodestra) è al 37-41%, Annalisa Petitto (centrosinistra) al 30-34%, Roberto Gambino (M5S e Sud chiama Nord) al 21-25%, Angelo Failla al 3-5%.