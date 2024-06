Chiusura parziale per la statale 121 Catanese

CATANIA – Da domani 11 giugno a venerdì 14 giugno, la SS 121 Catanese sarà chiusa al traffico, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 18:00, su tratti saltuari sia in direzione Palermo che in direzione Catania. I lavori, fa sapere l’Anas, si rendono necessari per la realizzazione degli impianti di illuminazione della strada statale. Nelle ore di chiusura, il traffico sarà deviato, in entrambe le direzioni, sui percorsi alternativi segnalati sul posto.

Nel dettaglio le limitazioni riguardano i seguenti tratti:

Dal km 16,400 al km 16,300, direzione Palermo-Catania, sullo svincolo in entrata e sullo svincolo in uscita;

Al km 12,300, direzione Catania-Palermo e viceversa, sulla rampa di uscita e sullo svincolo in entrata;

Al km 11,700, direzione Catania-Palermo, sullo svincolo in entrata;

Al km 10,800, direzione Palermo-Catania, sullo svincolo in uscita;

Al km 10,000, direzione Catania-Palermo, sullo svincolo in uscita;

Al km 10,000, direzione Catania-Palermo, sullo svincolo in entrata;

Al km 9,000, Direzione Palermo-Catania e viceversa, sullo svincolo in entrata;

Al km 7,900, direzione Catania-Palermo e viceversa, sullo svincolo in entrata.