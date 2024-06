Catania, trovate 7 macchine rubate

CATANIA – Gli agenti della polizia di Catania sono riusciti a recuperare 7 auto rubate nell’ultimo mese durante le ore serali in diverse zone della città. I ladri erano riusciti ad annullare il segnale del telecomando che chiude le auto, attraverso un jammer, per poi introdursi all’interno dei mezzi parcheggiati, metterli in moto manomettendo la centralina e allontanarsi. Le macchine sono state restituite ai legittimi proprietari, mentre sono in corso le indagini per identificare gli autori dei furti.