Catania: pusher balbetta, la droga è negli slip

CATANIA – Troppo nervoso. Addirittura balbettava il ragazzo di 23 anni fermato per un controllo a Catania vicino al Castello Ursino. I carabinieri lo hanno notato a bordo di un suv parcheggiato, con un atteggiamento guardingo. In effetti era in attesa di ordini da parte dei clienti della zona, dove era particolarmente attivo come pusher. I militari hanno immediatamente capito che aveva qualcosa di losco da nascondere, così è scattata la perquisizione: negli slip aveva una busta che conteneva hashish, ma il grosso della fornitura era in macchina, tra la seduta del divanetto e il telaio, dove era nascosta un’altra busta con marijuana. Il ragazzo è stato arrestato.