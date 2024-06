Il Catania saluta Armando Pantanelli. Il rapporto con il team manager, ex portiere rossazzurro, si concluderà il 30 giugno. A comunicarlo è la società, che tramite il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella commenta: “Desidero ringraziare pubblicamente Armando per il lavoro svolto e per l’impegno che ha sempre garantito, le strade si separano ma la stima per l’uomo di calcio è immutata e il Catania gli augura le migliori fortune personali e professionali”.