Catania nostalgica: calcio e discoteca a Castello Ursino

CATANIA – Domani a Catania in piazza Federico di Svevia a partire dalle 18 l’incontro di calcio Italia-Svizzera (ottavo di finale dei campionati Europei di calcio) verrà trasmesso su un maxi schermo. Al termine del match la piazza pedonalizzata si trasformerà in una pista da ballo con il Pomeriggio Boomer, un evento musicale dedicato ai migliori successi degli anni 80 e 90. Saliranno sul palco i dj che hanno fatto la storia della musica catanese: Giuffrida, Ruggiero, Ciliberti, Lamiani, Guzzetta, JJ Faro, Firetto, D’Angelo, Tropea, Sapuppo, Scarantino, Villari, Maugeri, Vitale, Gioeni, Vinciguerra. Un evento gratuito. Per favorire l’afflusso delle persone a Castello Ursino la metropolitana di Catania resterà aperta fino all’una di notte.